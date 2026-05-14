Piden 12 años de prisión para Daniel Acosta, ex jefe de la Policía de Rosario

La Fiscalía pidió 12 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Regional II de Rosario, Daniel Acosta, en el marco de la causa que investiga un millonario fraude con combustibles destinados a patrulleros policiales. Además, los fiscales solicitaron la apertura del juicio oral y público para todos los acusados involucrados en la maniobra.

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