Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco resignó el invicto por un tanto

El martes por la noche, en el Estadio Gigante del Centro, se presentó El Decano, por una nueva fecha del Torneo Apertura Sergio Larry Longo que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol.

En esta oportunidad, el equipo de Chacabuco enfrentó a San Martín de Junín. Ambos venían de jugar recientemente por el Provincial de Clubes, en un partido en el que San Martín, en su ciudad, venció a Porteño.

En Chacabuco la victoria también fue para el equipo juninense, en un partido de alto nivel emotivo, que se definió sobre la última chicharra por 63 a 62, cuando Porteño venía ganando. Hubo dos tiros libres para el equipo visitante, dos conversiones y San Martín se quedó con el triunfo para seguir invicto.

Porteño había ganado los seis partidos que había jugado y San Martín había ganado los siete que había jugado. Fue un duelo de invictos.

Por El Decano jugaron Santiago Giraudo, que marcó 13 tantos, Tomás Palomero 15, Augusto Gennero 12, Manuel Martín 19, y Agustín Acuña que no marcó. Esta fue la formación inicial del equipo que dirige Rodrigo Senra. También jugaron Gino Ferraro que marcó 2 tantos, Tomás García 1, y Agustín Sotarelli y Martín Sekul tampoco anotaron.

Los árbitros fueron Gonzalo Geada y Julián Spighi.

Las posiciones: San Martín tiene 18 unidades; Porteño y Los Indios 15; Ciclista y 9 de julio 14; Porteño 13 (con dos partidos menos); Sarmiento y Rivadavia 10 puntos; Club Junín 9, Argentino y El Linqueño 8.

Informe: Javier Galante