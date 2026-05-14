Debido a los altos costos, se espera que se siembre menos trigo

«El impacto de la contienda bélica en Medio Oriente para el caso del trigo tiene diferencia en relación al maíz y la soja a partir de la desvinculación del uso del grano como materia prima para utilización energética», consignó el último informe preparado por la consultora Kimei y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ.

Sin embargo, en el caso de este cereal la conexión se produce a partir del costo de insumos irreemplazables como los fertilizantes nitrogenados, con aumentos importantes en sus precios atados al incremento del barril de petróleo.

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