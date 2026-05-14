Inauguraron un Centro Cultural y Deportivo en el barrio San Cayetano de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de inauguración del Centro Cultural y Deportivo San Cayetano, en el marco del cierre de proyecto del programa “Municipios por la Igualdad”, junto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

El espacio se encuentra ubicado en donde anteriormente funcionaba la Sala de Salud, hoy trasladada al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. René Favaloro”.

“Este es un lugar para el barrio, un lugar comunitario para los vecinos. Un lugar cultural, deportivo, proyectar políticas públicas desde este lugar. Gracias a los vecinos y vecinas por acompañarnos siempre. Queremos que este lugar esté lleno de jóvenes, de niños, de adultos mayores formándose, capacitándose. La única forma de darle expectativa a la gente es brindando estos lugares, con esperanza y con acción”, expresó Golía.

El Intendente se refirió además a la necesidad de que el Estado sea garante de posibilidades para los ciudadanos: “Todos tenemos un potencial, lo que somos. Hay que dar más oportunidades, explorar el potencial de cada uno. El Estado debe garantizar y facilitar esas herramientas y estas oportunidades. Hay que probar, intentar, ver hasta dónde se puede llegar”.

En la presentación, tomó la palabra también la Directora Provincial de Regiones del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Silvia Zaballa, quien hizo referencia al trabajo en conjunto al Municipio para impulsar el programa “Municipios por la Igualdad”, dando cuenta del compromiso de las gestiones a nivel local y provincial para con la comunidad y la igualdad de género, resaltando la importancia de este tipo de espacios.

Estuvieron también presentes el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Secretario General, Gustavo Masci; la Directora de Políticas de Género de Chacabuco, Leticia Barisano; la Directora Regional de Cuarta Sección del Ministerio de Mujeres bonaerense, Belén Peronja; el Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Cayetano, Hugo Belforti, entre otros funcionarios y vecinos presentes.