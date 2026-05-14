El Municipio de Chacabuco puso en marcha un sistema rápido de recolección de hojas

En esta época del año el exceso de bolsas con hojas secas en la vía pública puede generar más problemas que soluciones. Por tal motivo, la Municipalidad de Chacabuco está utilizando el camión barredor para levantar las hojas sobre el pavimento, para evitar la acumulación de hojas y la obturación de los desagües.

Cuando las hojas son colocadas sueltas y ordenadas sobre el cordón, el camión barredor puede trabajar de manera más rápida y eficiente.

El uso innecesario de bolsas dificulta las tareas de limpieza, genera residuos plásticos y muchas veces termina obstruyendo las bocas de tormenta.