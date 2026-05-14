Trabajan en la refacción de la vereda de la EP 1 y en el frente del ex Registro Civil de Chacabuco

Esta semana la Municipalidad de Chacabuco comenzó con los trabajos de construcción de la nueva vereda sobre calle San Martín, abarcando el sector comprendido entre la Escuela N°1 y el edificio donde antiguamente funcionaba la oficina del Registro Civil.

La obra incluye además tareas de pintura, refacción y puesta en valor de los frentes, con el objetivo de embellecer tanto el lateral del establecimiento educativo, como el edificio histórico donde actualmente funciona la Defensoría del Pueblo, la Subsecretaría de Prensa y el acceso al antiguo Registro Civil.

La nueva vereda estará en sintonía con el centro comercial y contará con las adaptaciones correspondientes para personas con discapacidad, mejorando la accesibilidad y la circulación en la zona.