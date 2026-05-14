“Juntos vamos a construir un radicalismo de pie, con identidad propia y vocación de poder”

Tras confirmarse su nominación para presidir el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), Balbín expresó su gratitud por el consenso alcanzado y trazó los ejes centrales de lo que será su gestión durante los próximos dos años. Con un fuerte hincapié en la unidad y la institucionalidad, el flamante presidente aseguró que “el radicalismo bonaerense se prepara para recuperar su rol protagónico en la escena política provincial”.

Balbín destacó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar este escenario de unidad, y manifestó que “este honor es el resultado del compromiso de miles de radicales que creen en nuestro partido como la herramienta de transformación social que la Provincia necesita”, y agregó: “quiero agradecer profundamente a los dirigentes que priorizaron el diálogo, a nuestros intendentes, a nuestros legisladores, a los concejales y consejeros escolares que dan la pelea en cada recinto y, sobre todo, al afiliado y militante que mantiene viva la llama de la UCR en cada comité de pueblo o ciudad».

De cara al mandato que comienza, el ex diputado provincial señaló que “el adelantamiento de la decisión interna nos permitirá ganar tiempo y crear las herramientas necesarias para que el radicalismo elabore una propuesta electoral en la provincia de Buenos Aires, y en la mayor cantidad de distritos del interior”.

Respecto a la gestión, Balbín indicó que “nos enfocaremos en potenciar el desarrollo del partido en los 135 distritos de la Provincia, brindando herramientas y respaldo a las estructuras locales para disputar cada intendencia”.

“En el contexto actual donde el radicalismo necesita reencontrarse, yo rescato unas palabras de mi abuelo (Ricardo Balbín), que hoy toman otra dimensión, cuando decía que ‘hay que abuenar al partido’”, señaló, y agregó: “me quedo con esa ‘enseñanza’. Mi tarea principal al frente de la UCR de la provincia de Buenos Aires será precisamente esa, recuperar el partido como una herramienta para transformar la realidad y volver a representar los problemas cotidianos de los vecinos”.

Para Balbín los próximos dos años serán determinantes. «Nuestra meta es clara: desde la unidad, vamos a construir un radicalismo de pie, con identidad propia y vocación de poder. El objetivo es disputar el gobierno provincial y ser una alternativa real de gestión en cada uno de los municipios. Tenemos la historia, tenemos los equipos y, por sobre todo, tenemos el coraje para hacernos cargo del destino de nuestra Provincia», concluyó.

Emiliano Balbín es abogado. Nieto del líder radical Ricardo Balbín, e hijo de Osvaldo Balbín, quien fuera intendente de Salliqueló, ciudad de la que el flamante presidente de la UCR bonaerense es oriundo. De larga militancia juvenil, fue diputado provincial en dos oportunidades, en los períodos 2017/2021 y 2021/2025.