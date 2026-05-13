El Intendente Municipal, Darío Golía, presentó este martes la adquisición de 40 nuevos contenedores para Chacabuco, en el marco del programa “Presupuesto Participativo”. Los mismos, se suman a los 10 ya entregados días atrás en la localidad de Rawson.

“Estamos muy contentos de poder cumplir con este pedido constante de vecinos, que nos solicitan en las asambleas barriales más contenedores. Por tercer año consecutivo cumplimos con estas solicitudes”, expresó Golía desde el Corralón Municipal.

“Más contenedores mejoran la limpieza, la recolección, y quiero agradecer a los trabajadores municipales por el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que hacen diariamente para tener la ciudad limpia. Quiero también pedir a los vecinos que respeten las normativas vigentes, respetando los tipos de residuos que se deben tirar en el contenedor”, continuó el Intendente.

Participaron del acto de presentación la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo; el Secretario General, Gustavo Masci; el Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa; la Directora de Presupuesto Participativo, Gloria Nievas, entre otros funcionarios presentes.