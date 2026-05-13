13 de mayo de 1981. Atentado contra Juan Pablo II

El Pontífice recorre la Plaza de San Pedro en su habitual audiencia pública de los miércoles cuando suenan disparos. El Papa polaco cae herido, con heridas en un brazo y una mano. Dos tiros impactan en su estómago. Mientras se desangra, es llevado de urgencia al Policlínico Gemelli. Allí lo operan y le salvan la vida.

El autor del atentado es un joven turco de 23 años, Mehmet Alí Agca, capturado de inmediato. A los dos meses es condenado a prisión perpetua. Indultado en 2000, regresó a Turquía, donde cumplió sentencia por otros delitos hasta su liberación en 2010. Agca fue visitado en la cárcel por Juan Pablo II en 1983, en un encuentro en el que fue perdonado por Karol Wojtyla. Al momento del crimen militaba en los Lobos Grises, un grupo turco de extrema derecha.