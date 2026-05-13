Olimpíadas Lecheras 2026: Mastellone Hnos. apuesta a la formación de jóvenes técnicos

En línea con su histórico compromiso con la educación y el desarrollo del sector agroindustrial, Mastellone Hnos. acompañó la 6ta edición de las Olimpíadas Lecheras Nacionales, que se llevaron a cabo el 12 de mayo en el marco de Todo Láctea, en la ciudad de San Francisco, Córdoba. Como es tradición, la escuela ganadora del certamen es galardonada con la Copa Mastellone y un aporte económico destinado a fortalecer su infraestructura educativa.

“Desde Mastellone Hnos. entendemos que la articulación entre la compañía y la comunidad educativa es un factor virtuoso. La actividad lechera en nuestro país tiene un futuro promisorio, y para ello, la educación es fundamental. La empresa tiene un compromiso histórico en materia educativa, desarrolla proyectos para todos los niveles educativos; desde visitas a los Complejos Industriales hasta programas de pasantías, comentó Federico Storni Szwed, Gte. de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Mastellone Hnos.

La competencia se desarrolló y abordó temáticas clave como la producción de leche, el bienestar animal, el análisis de datos del sector y conceptos fundamentales del libro «El Mundo de la Leche» de Pascual Mastellone. En esta oportunidad, al igual que en el 2023 y 2025, el Instituto Salesiana del Valle de 25 de Mayo obtuvo el primer puesto y recibió nuevamente la Copa Mastellone Hnos.

Las Olimpíadas Lecheras Nacionales son organizadas por Grupo TodoAgro y están destinadas a jóvenes de secundarios agrotécnicos y de agroalimentos de todas las provincias argentinas. En esta edición, el acto de entrega de premios contó con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Mastellone Hnos., empresa nacional líder en la elaboración y comercialización de productos lácteos, reafirma su compromiso de acercarle a todos los argentinos productos innovadores y de la más alta calidad que se adaptan a las necesidades del mercado. De esta forma, la compañía continúa trabajando como desde hace más de 95 años para incentivar el desarrollo del sector lácteo y acompañar el crecimiento del país.