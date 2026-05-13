Fútbol de Chacabuco: Argentino y River Plate lideran el campeonato femenino

El pasado domingo, en el estadio José Spataro, se disputó la cuarta fecha del torneo Apertura de fútbol femenino de Primera división, Copa Mauricio Paz, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco.

Se disputaron cuatro partidos: Argentino cayó derrotado 1 a 0 ante Rivadavia. El gol del equipo celeste fue marcado por Catalina López. También jugaron San Martín contra Argentino de Rojas. Fue empate 1 a 1. Nadia Caseri hizo el gol para las chicas del Ferroviario y Jessica Pagani anotó para las rojenses. En otros de los encuentros, Huracán y 9 de julio empataron sin abrir el marcador, y por último, se registró la goleada de la tarde: River Plate le ganó 15 a 0 a San Miguel. Los goles del equipo millonario que dirige Gabriel Gargalione fueron anotados por Guadalupe Godoy(5), Milagro Salgado(2), Virginia Corbacho, Milagro Cerri, Milagro Durán y Azul Rivas(4).

Tabla de posiciones: Argentino y River Plate 9; Rivadavia y Huracán 8; San Martín 5; 9 de julio 4; Argentino de Rojas 1; San Miguel 0.

La tabla de goleadoras está encabezada por Azul Rivas, de River Plate, y Morena Tamburini, de Huracán con 7 tantos cada una.

La próxima fecha, que será la quinta, todavía no tiene día ni escenario definido. Se jugarán estos partidos: San Martín vs. River Plate; San Miguel vs. Argentino de Rojas; 9 de julio vs. Rivadavia; y Huracán vs. Argentino de Chacabuco.

Informe: Javier Galante