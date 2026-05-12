La cosecha de maíz va lenta pero con rindes altos

El último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que durante los últimos días las labores de recolección registraron avances acotados, en un contexto donde en gran parte del área agrícola se continúa priorizando la cosecha de soja. A pesar de ello, los resultados obtenidos hasta el momento siguen mostrando muy buenos niveles de productividad.

En las regiones núcleo, los rindes relevados se mantienen particularmente elevados. En el Núcleo Norte, el promedio alcanza los 10.050 kilos por hectárea, mientras que en el Núcleo Sur se ubica en 95.700 kg/Ha, consolidando un escenario favorable para el cereal.

Por otra parte, la Bolsa porteña indicó que los planteos tardíos continúan transitando las etapas finales del ciclo. En ese segmento, sigue aumentando la proporción de lotes que alcanzan la madurez fisiológica, mientras el resto evoluciona en condiciones mayormente positivas.

En términos sanitarios y de estado general, el informe destacó que el 98,4% del área implantada presenta una condición entre Normal y Excelente, reflejando el buen desempeño del cultivo en la mayor parte de las zonas productivas.

Frente a este panorama, la Bolsa de Cereales mantuvo sin cambios su proyección de producción nacional de maíz en 61 millones de toneladas para la campaña 2025/2026.