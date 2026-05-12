Básquet de la AJB: Porteño de Chacabuco enfrenta a San Martín en duelo de invictos

Este martes, a las 21:15, en el Gigante del Centro, con partido preliminar de U17 a las 19.30, El Decano de Chacabuco volverá a enfrentar a San Martín; en este caso en el marco del torneo de la Asociación Juninense de Básquet. Los dos equipos están invictos en el campeonato local: San Martín ganó los siete partidos y Porteño los seis que disputó.

De esta manera, Porteño tratará de tomar revancha de la derrota por 83 a 63 que sufriera a manos de San Martín por el torneo Prefederal, el sábado pasado, en el marco de la quinta fecha de este campeonato provincial de clubes. Por esta competencia, el representante de Chacabuco volverá a jugar el viernes 15, como local, a las 21:15 ante San Lorenzo de Chivilcoy.

Posiciones en el Prefederal: 9 de julio (Junín) 9 puntos; San Martín (Junín) y Porteño (Chacabuco) 7; Colón (Chivilcoy) y Los Indios (Junín) 6; Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) y San Lorenzo (Chivilcoy) 5.

Informe: Javier Galante