12 de mayo de 1820. Nace Florence Nightingale, inspiradora de la Cruz Roja

nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, en aquel momento capital del Gran Ducado de Toscana. Está considerada la precursora de la enfermería moderna. Estuvo en la guerra de Crimea y a su regreso a Londres creó una escuela de enfermería que fue modelo para la profesionalización de las enfermeras. Su labor inspiró la creación de la Cruz Roja. Falleció en 1910 y la fecha de su nacimiento se recuerda como Día Internacional de la Enfermería.

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