Karina reúne a la tropa en medio de las tensiones por el escándalo de Adorni y las críticas del PRO

Este martes por la tarde, Karina Milei reunirá a la mesa política del Gobierno en un marco de tensiones que genera dentro del gabinete el caso Adorni.

La senadora Patricia Bullrich, que quiere al Jefe de Gabinete afuera, estará en la reunión, en la que también flotará el comunicado del PRO que impulsó Mauricio Macri, criticando la situación económica y el sostenimiento de Manuel Adorni.

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