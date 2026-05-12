El Municipio de Chacabuco hará una obra de asfalto inconclusa de la gestión anterior que iba camino a la Justicia

El Intendente Darío Golía encabezó este lunes el acto de firma de un convenio con la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco para la realización de cuatro cuadras de asfalto.
La obra, que tendrá un costo de 383 millones de pesos y será financiada a través de la Tasa de Infraestructura Urbana y Social (TIUS), tendrá lugar en calle Santiago del Estero, entre Discépolo y calle 638.
“Es una obra que había quedado postergada, inconclusa desde la gestión anterior, y que pudimos retomar en nuestra gestión y vamos a llevar adelante. Reconstruimos el proyecto y finalmente hoy avanzamos, con un financiamiento propio a través de la TIUS, que nos permite con los años seguir avanzando con pavimento y distintas obras”, informó el Intendente.
Golía aclaró además: “si la obra se judicializaba, seguramente hubiese estado muchos años sin realizarse, pero pudimos destrabarla y llevarla adelante. Todo lo que es crecimiento y desarrollo, para nosotros es sumamente valioso y es una obra que los vecinos estaban esperando”.
