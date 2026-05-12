Cuarta Marcha Federal: Las universidades se movilizan contra el desfinanciamiento

Este martes , la comunidad universitaria nacional protagonizará una nueva movilización masiva que promete ser histórica. La Marcha Federal Universitaria tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central en Plaza de Mayo a las 17:00, mientras se esperan réplicas simultáneas en los principales centros urbanos del país. El reclamo unifica a rectores, sindicatos docentes y no docentes, federaciones estudiantiles y organismos científicos frente a una caída presupuestaria real que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima en un 45,6% entre 2023 y 2026.

La protesta se desarrolla en un clima de extrema tensión institucional, tras el incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso. Las casas de estudio denuncian que las partidas actuales apenas representan el 40% del valor que tenían en enero de 2023, situación que pone en riesgo el funcionamiento básico, las tareas de investigación y el sistema de becas. Asimismo, el Frente Sindical Universitario exige una respuesta urgente a la pérdida del poder adquisitivo, que ya perforó los mínimos históricos del año 2004.

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