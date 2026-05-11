Publicación solicitada: Frente al ajuste nacional, más gestión local

Desde el Bloque de Concejales de Fuerza Patria Chacabuco, tras analizar el Estado Contable 2025 elevado por el Departamento Ejecutivo a este Honorable Concejo Deliberante, queremos expresar nuestro firme respaldo a una administración que ha demostrado que, con orden y sensibilidad social, es posible gobernar para la gente incluso en los contextos más adversos.

Estamos ante un balance que habla con hechos, no con promesas. Mientras el Gobierno Nacional impuso un recorte brutal de recursos que generó una caída real del 7,6% en los ingresos de nuestro municipio, en Chacabuco decidimos no darnos por vencidos. Como representantes de los vecinos, destacamos la capacidad de nuestra gestión para absorber el impacto de los tarifazos y la inflación sin dar un solo paso atrás en la prestación de servicios esenciales.

Cuentas claras y autonomía financiera

Nos enorgullece decir que hoy tenemos un municipio saneado. Con una administración de los recursos que calificamos de ejemplar, logramos cancelar más del 90% de la deuda flotante que se arrastraba al inicio del ejercicio. Lo hicimos sin hipotecar el futuro de nuestra ciudad, sin tomar deuda a largo plazo y cumpliendo estrictamente con cada una de las obligaciones patronales y con nuestros proveedores.

La prioridad son los trabajadores y el patrimonio local

Desde este Bloque, valoramos especialmente la decisión política de sostener acuerdos paritarios que se ubicaron por encima de la inflación. En un año de pérdida de poder adquisitivo a nivel nacional, en Chacabuco cuidamos el bolsillo del trabajador municipal. Pero no nos quedamos solo en el gasto corriente; capitalizamos nuestro activo con una inversión histórica en infraestructura, equipamiento para nuestro hospital, compra de tierras y refacción de edificios públicos. Cada peso invertido es patrimonio que queda para siempre en la comunidad.

Un Estado presente frente a la demanda social

Entendemos que la solvencia fiscal no sirve si no es con la gente adentro. Por eso, acompañamos un presupuesto que dio respuestas directas en salud, vivienda, educación y asistencia familiar. El balance 2025 es el reflejo de un Estado Municipal que no se retiró, que se hizo cargo de las ausencias externas y que priorizó el bienestar de cada familia chacabuquense.

Recibimos estas cuentas con la tranquilidad del deber cumplido y la convicción de que este es el camino para seguir transformando nuestra ciudad. En Chacabuco, el orden financiero es la base de la justicia social.

Bloque de Concejales Fuerza Patria Chacabuco

Compromiso, Transparencia y Gestión.