La Provincia invita a una Ronda de Negocios regional

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, junto a los municipios de General Villegas, Pellegrini y Rivadavia, invita a representantes de pymes bonaerenses de la región a participar de una nueva Ronda de Negocios, que se realizará el próximo 21 de mayo a partir de las 9:00, en el Centro Integrador Comunitario Los Sauces, en Gemesio y Tucumán, América, partido de Rivadavia.

La convocatoria está abierta a empresas de todos los sectores: industriales, agroindustriales, comerciales, así como cooperativas, emprendimientos, y profesionales vinculados al mundo productivo. Las empresas interesadas en participar, con el objetivo de concretar nuevos negocios, ampliar su red de contactos y conocer distintas políticas provinciales de crédito, apoyo técnico, respaldo comercial y garantías para el financiamiento, deberán inscribirse en la plataforma web, ingresando en: https://rondadenegocios.mp.gba.gob.ar/ingresar

Para hacerlo, el sistema solicita la creación de un usuario en el portal y la validación de su correo electrónico. Luego, los representantes de cada pyme o emprendimiento deberán completar la información solicitada sobre su empresa. Cuando se haya completado el registro, podrán inscribirse para participar de la Ronda de Negocios Regional 2026. La inscripción es gratuita y estará disponible hasta el viernes 15 de mayo. Allí encontrarán también las instrucciones para seleccionar a las empresas con las que deseen reunirse, una vez completado el período de inscripción.

Las Rondas de Negocios son una política pública sostenida del Estado provincial que forma parte de las herramientas productivas que lleva adelante el Gobernador Axel Kicillof, a través del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense encabezado por Augusto Costa. Se trata de un instrumento que ha demostrado resultados exitosos en la promoción de la actividad comercial de las empresas locales: el 95 por ciento de las empresas asistentes aseguró haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logró concretar negocios a partir de su participación.

Desde 2022 la Provincia ha organizado 109 Rondas de Negocios, en una política que ya convocó a más de 23.400 pymes y cooperativas bonaerenses y dio lugar a 87.000 reuniones de trabajo. Para más información sobre inscripciones y funcionamiento de las Rondas de Negocios, ingresar en www.gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios