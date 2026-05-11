Presentan proyecto para proteger a consumidores sobreendeudados y frenar el acoso en cobranzas

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo central fortalecer la protección de los consumidores bonaerenses frente al fenómeno del sobreendeudamiento y las prácticas abusivas de los agentes de cobranza extrajudicial. La propuesta busca actualizar la normativa vigente ante el crecimiento de la morosidad en los hogares por la crisis económica.

La iniciativa plantea una modificación clave en la Ley Provincial de Defensa del Consumidor para incorporar formalmente la figura del «consumidor sobreendeudado». Bajo esta nueva categoría, estas personas serían consideradas sujetos hipervulnerables, lo que obligaría a establecer límites más estrictos a las empresas y estudios encargados de reclamar el pago de deudas.

Consumidores sobreendeudados

Según el texto del proyecto, se reconoce como consumidor sobreendeudado a toda aquella persona cuyos ingresos actuales no resulten suficientes para afrontar sus obligaciones financieras sin que ello comprometa su propia subsistencia o la de su grupo familiar.

«Hoy miles de bonaerenses sufren situaciones de hostigamiento y acoso por parte de empresas de cobranza, muchas veces por deudas vinculadas a necesidades básicas», advirtió Vaccarezza. La legisladora remarcó que el foco está puesto en proteger a los sectores de menores ingresos que debieron recurrir al crédito para cubrir gastos de la vida cotidiana.

Qué prácticas quedarían prohibidas

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la creación de un capítulo específico para regular las cobranzas extrajudiciales. El proyecto busca terminar con métodos que la diputada calificó como «intimidatorios o vejatorios». Entre las prácticas que quedarían expresamente prohibidas se encuentran: Llamadas reiteradas en horarios de descanso o fines de semana; Contactos con familiares o empleadores del deudor para informar sobre la mora; Publicación de listas de deudores en redes sociales o espacios públicos; Comunicaciones que utilicen un lenguaje que simule ser un reclamo judicial para generar temor.

El trato digno como eje del proyecto

La legisladora aclaró que la intención de la norma no es fomentar el incumplimiento de los pagos, sino garantizar que el proceso de recupero de deuda se realice bajo parámetros legales y humanos. “El objetivo del proyecto es garantizar un trato digno y proteger la privacidad de las personas”, sostuvo.

Finalmente, el proyecto destaca que la problemática de la morosidad familiar ha alcanzado niveles críticos en el último tiempo. Con esta ley, la provincia de Buenos Aires buscaría modernizar su legislación para evitar que el cobro de una deuda se transforme en una situación de abuso de poder por parte de las empresas acreedoras.

Fuente: https://andigital.com.ar/