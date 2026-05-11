Fútbol de Chacabuco: Durante el fin de semana se definieron los semifinalistas del Apertura

Entre sábado y domingo se jugaron los cuatro partidos correspondientes a las revanchas de los cuartos de final del Torneo Apertura de Primera División organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco, donde está en juego la Copa Mauricio Paz. Así quedaron definidos los cuatro semifinalistas de esta liguilla.

El día sábado, en el estadio de Argentino, el local recibió a Peña la 12. Fue triunfo del Xeneize por 1 a 0, con gol de Alejandro Trotta. El visitante jugó con nueve jugadores gran parte de la segunda etapa por la expulsión de Franco De Ttito y Martín Barros, sin embrago, logró superar al Azul con el resultado global de 2 a 0 y convirtiéndose en uno de los semifinalistas de este Torneo Apertura. El árbitro fue Federico De Luca de Chivilcoy.

También el sábado, en el Estadio Aldo Carena del Club 9 de Julio, el Lobo recibió a Racing Club. Fue victoria del local por 3 a 0 y así logró dar vuelta la serie. Lucas Cirigliano, Nicolás Mateos y Valentín Minchilli anotaro los tres goles para el local, quedando el global en 4 a 2 a favor de 9 de Julio. El árbitro fue Julio Morales.

El día domingo se jugaron dos encuentros más: En el Estadio Isidro Toto Ranale, con el arbitraje del juninense Juan José González, San Martín venció 4 a 1 a Rivadavia. Gustavo Lattesa (2), Diego Mancilla y Alexis Rojas anotaron para el equipo que dirige Luis Nanni. El único tanto del celeste lo marcó Ramiro Arostegui. El resultado global fue 6 a 2 a favor del Ferroviario.

Y por último, se dio la goleada de la fecha, ya que River Plate, en su estadio, venció 9 a 1 a San Miguel. El primer partido había terminado 0 a 0. Se jugó con el arbitraje de Enzo Pereyra. Para River marcaron Ramiro Barizone(4), Thiago Salgado, Brian Bisso, Brian Figueroa y Agustín Saini. El único gol del equipo del barrio San Miguel lo marcó Axel Biscotti.

Con estos resultados las semifinales quedaron de la siguiente manera: Peña La 12 vs. 9 de julio y San Martín vs. River Plate. Aún no están dispuestos los días y horarios para estos dos partidos.

Informe: Javier Galante