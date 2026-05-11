Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones de dólares

La cantante británica ha demandado al gigante tecnológico por usar su imagen en varios modelos de televisores y reclama una indemnización de al menos 15 millones de dólares, según una demanda presentada el 8 de mayo ante un tribunal federal de California (EE.UU.), de la que ha tenido conocimiento el medio Pitchfork. La compositora y modelo británica sostiene que la multinacional exhibió sin su conocimiento ni consentimiento una fotografía de su rostro en cajas de televisores vendidos en todo el país.

La imagen fue tomada tras bastidores en el festival Austin City Limits de 2024 y está registrada por derechos de autor. Lipa se enteró de la situación en junio de 2025, después de que usuarios de redes sociales comenzaran a hablar de «televisores de Dua Lipa». Sus representantes alegan que Samsung infringió sus derechos de autor, de marca y de imagen, y explotó su popularidad creando la impresión de que colaboraba con la empresa o promocionaba sus productos.

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