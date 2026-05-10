Kicillof presentó «De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Fue junto a los economistas Alejandro Bercovich, Diego Giacomini y la moderación de Candelaria Botto.

“Las teorías económicas que suelen enseñarse están ligadas a poderosos grupos dominantes: nos quieren convencer de que al país le conviene justo lo que a ellos los beneficia”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Lo más importante de la revisión de este libro es comprender que hay otra economía posible que defiende a los trabajadores y piensa en el bienestar social: acá, en Argentina, se llama peronismo”.

En ese contexto, Kicillof remarcó: “El Presidente se cree especialista en teoría económica, pero está llevando adelante políticas contradictorias y con resultados desastrosos: son recetas que fracasaron una y otra vez en Argentina”. “No podemos seguir viviendo en un país donde se pierden derechos laborales y se abandona a los jubilados y estudiantes: necesitamos un proyecto que cuide el sistema productivo, la educación, la salud, la soberanía y genere condiciones para un futuro más justo para todos y todas”.

La provincia de Buenos Aires está presente en la feria con el stand 602 (Pabellón Azul), con una oferta de más de 700 títulos de 100 editoriales, las novedades de Ediciones Bonaerenses y una nutrida agenda de charlas, talleres y presentaciones. Además, ofrece descuentos exclusivos para clientes del Banco Provincia y beneficios con Cuenta DNI.

Fuente: https://www.gba.gob.ar/