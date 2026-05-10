Adorni no informó en su declaración jurada el manejo de criptoactivos que descubrió la Justicia

El Jefe de Gabinete sigue hundiéndose en el plano judicial. Ahora, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita detectó movimientos de criptomonedas que el funcionario no declaró. Esto surgió tras el levantamiento del secreto bancario en la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni.

NOTA RECOMENDADA:

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