10 de mayo de 2007. Fallece Aníbal Sampayo

El poeta, cantante, guitarrista, arpista y compositor uruguayo, murió en su ciudad natal, Paisandú, luego de recorrer una extensa trayectoria en la música rioplatense. Sus creaciones fueron grabadas por artistas de la talla de Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Eduardo Falú, Liliana Herrero y la agrupación chilena Quilapayún, entre tantos otros.

Obras destacadas: A José Martí; A Simón Bolívar; Bailongo en lo del rengo (con German Aranda); Garzas viajeras; Peoncito del mandiocal; Rio de los pájaros, entre otras.