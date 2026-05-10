El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que el país «nunca» bajará la cabeza ante sus enemigos y señaló que hablar de diálogo o de negociación no significa rendición ni retroceso.

«Nunca agacharemos la cabeza ante el enemigo y, si se plantea hablar de diálogo o negociación, el significado no es rendición ni retirada», escribió Pezeshkian en su cuenta de X. Asimismo, añadió que el objetivo es «hacer valer los derechos del pueblo de Irán» y «defender con firmeza los intereses nacionales».

Previamente, el portavoz del Ejército de Irán, el general de brigada Akrami Nia, advirtió que, si EE.UU. e Israel vuelven a cometer un «error de cálculo» y emprenden una agresión contra su país, «sin duda» se enfrentarán a «otras opciones sorpresa». Además, advirtió que, a partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la imposición de sanciones contra la nación persa «definitivamente» tendrán problemas al atravesar el estrecho de Ormuz.

Fuente y nota completa: https://actualidad.rt.com/actualidad/604219-presidente-irani-nunca-inclinar-cabeza-enemigo