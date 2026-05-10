Bragado: dos listas competirán por la conducción de la UCR

A contrapelo de lo ocurrido en la conducción provincial del radicalismo, dondo hubo acuerdo y el partido será presidido por Emiliano Balbín, un dirigente de la línea del senador nacional Maximiliano Abad, en la ciuad vecina de Bragado los radicales irán a las urnas el próximo 7 de junio. El oficialista Amadeo Mónaco y la oposoitora Lilian Labaqui competirán para ver quién sucede a María Eugenia Gil,

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