Se entregaron Trámites de Protección Jurídica de la vivienda a familias de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, hizo entrega este viernes de Trámites de Protección de Vivienda en una jornada realizada en el CIC Los Nogales, en el marco del programa “La Muni en tu barrio”. En el acto de entrega, estuvo presente el Director Provincial de Registro de la Propiedad, Ariel Roldán Piasenti, junto a la Asesora de la entidad, Virginia Ferella.

“Hoy tenemos la visita de Ariel, a quien le agradecemos su presencia. Hoy estamos entregando estos Trámites de Protección de Vivienda, algo muy importante, de manera gratuita que tiene que ver con la seguridad jurídica de una propiedad, de las familias. En momentos de crisis, muchas familias sufren la incertidumbre de qué va a pasar con su vivienda, y esto viene a proteger la vivienda, algo tan preciado para cualquier familia”, expresó Golía.

“Para nosotros es muy lindo estar acá, visitar los Municipios, las familias, y ver el compromiso de los Intendentes para con su gente. Hoy se le asegura el techo a varias familias y es una felicidad muy grande, después de tanto esfuerzo de tener su vivienda, de poder hacerse su casa, que en la Argentina de este 2026 es algo muy difícil, una situación de privilegio prácticamente. Hoy estas familias ganan una tranquilidad para toda la vida”, dijo por su parte Roldán Piasenti.

Tras las palabras de los funcionarios mencionados, la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta, brindó detalles acerca de las entregas a las familias presentes, indicando también que quienes fueron notificados y no pudieron asistir al acto de entrega, podrán retirarlas en las oficinas del área, ubicada en calle Pueyrredón 83, primer piso.