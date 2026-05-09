“Milei es un experimento al que le queda poco”

Así lo expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el congreso de los trabajadores de la Sanidad, realizado este viernes en Córdoba.

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