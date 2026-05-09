En IOMA Chacabuco vacunaron contra la gripe

Este viernes, en una posta itinerante ubicada en la sede de IOMA Delegación Chacabuco, se desarrolló una jornada de vacunación antigripal.

La actividad, de la que participó el intendente Darío Golía, fue gestionada por la Directora Provincial de Gestión Territorial, Julieta Garello, y contó con la presencia de la Delegada Regional de IOMA, Lucila Laguzzi, y el concejal local Simón Ochandio.

Fueron 150 las dosis aplicadas durante la jornada, siendo la población destinataria el personal de salud, personal estratégico, mayores de 65 años, personas gestantes o en período de puerperio hasta 10 días después del parto, y personas con factores de riesgo.

También este viernes se vacunaron vecinos en el CIC Los Nogales, en el marco del programa “La Muni en tu barrio”.