En Chacabuco avanza el curso de operadores de máquinas viales con cupo femenino

A través del convenio firmado entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Chacabuco, continúan desarrollándose las clases de capacitación para la formación de Operadores de Máquinas Viales.

En esta oportunidad, y por primera vez en la historia del curso en nuestra ciudad, se realiza con cupo femenino, marcando un importante avance en materia de inclusión y oportunidades laborales. La capacitación otorga certificación oficial del Ministerio de Trabajo.

Cabe destacar que este es el segundo año consecutivo en que se lleva adelante esta propuesta de formación, permitiendo que vecinos, vecinas y trabajadores municipales puedan acceder a herramientas de capacitación y perfeccionamiento laboral.