El Municipio de Chacabuco avanza con el despeje de luminarias

El director de Desarrollo Agrario de Chacabuco, Pablo Meizoso, informó este jueves que continúan realizando trabajos de despeje de luminarias en distintos sectores de la ciudad, una tarea fundamental para evitar que las ramas de los árboles obstruyan el alumbrado público.

Las tareas son llevadas adelante de manera conjunta entre el área de Arbolado Público y la Dirección de Desarrollo Agrario, con el objetivo de mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Este jueves, los trabajos se desarrollaron en la esquina de calle San Juan y también sobre calle San Martín. Asimismo, se realizaron intervenciones similares en las calles Tucumán y Corrientes.

El funcionario destacó la importancia de estas acciones, señalando que permiten optimizar el alumbrado urbano y contribuir a una mejor visualización en la vía pública.