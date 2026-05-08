8 de mayo de 2025. Robert Francis Prevost, León XIV, se convertía en el 267º sucesor de Pedro

El Santo Padre celebra este viernes 8 de mayo el primer aniversario de su elección. Doce meses marcados por audiencias, encuentros, mensajes, dos grandes viajes a Oriente Medio y África, el Consistorio con el Colegio de Cardenales, ajustes y renovaciones en la Curia romana, y un compromiso por la paz expresado en vigorosos llamamientos y en un trabajo diplomático “entre bastidores”.

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