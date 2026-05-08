Rumbo a 2027: Axel Kicillof llega a Córdoba continuando con su proyección nacional

Este viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estará en Córdoba, una provincia con una fueerte tradiciín antikirchnerista. La agenda del mandatario incluye actividades institucionales, contactos sindicales y políticos, en el marco de su proyección electoral para el año que viene.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/kicillof-pone-un-pie-en-cordoba-para-avanzar-en-su-armado-nacional/