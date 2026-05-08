Rumbo a 2027: Axel Kicillof llega a Córdoba continuando con su proyección nacional

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Este viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estará en Córdoba, una provincia con una fueerte tradiciín antikirchnerista. La agenda del mandatario incluye actividades institucionales, contactos sindicales y políticos, en el marco de su proyección electoral para el año que viene.

NOTA RECOMENDADA:

https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/kicillof-pone-un-pie-en-cordoba-para-avanzar-en-su-armado-nacional/

 

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