Se realizó en Chacabuco la tercera asamblea del Presupuesto Participativo

Este jueves por la noche, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó la tercera reunión del Presupuesto Participativo, correspondiente a la Zona 5, la que se desarrolló en las instalaciones del Club San Martín. Los vecinos realizaron diferentes planteos y solicitudes, vinculadas principalmente a luminarias, despeje de luces y señalización de calles.

Golía destacó que el municipio continúa trabajando en todos los sectores de la ciudad, escuchando las necesidades de cada barrio y tratando de dar respuesta a los pedidos planteados en las reuniones. “Estamos firmando más convenios de luminarias y pavimento, cerrando anillos para una mejor circulación y seguridad. No venimos a prometer lo que no se va a poder cumplir; damos la palabra sobre lo que sí podemos realizar”, expresó.

Asimismo, remarcó que se invierten recursos en prioridades para los barrios, “con un trabajo ordenado, cuidando el dinero que aporta la gente, de forma transparente y comunicando a los vecinos en qué se gasta el dinero de los contribuyentes”.

Por su parte, el secreatrio de Gobierno, Javier Estévez, señaló que la presencia del equipo de gobierno en cada reunión forma parte de un proyecto que se viene desarrollando desde hace tiempo, con el objetivo de dialogar cara a cara con los vecinos y explicar qué obras se pueden concretar y cuáles exceden las posibilidades actuales. “Todos sabemos que estamos atravesando un complicado panorama económico nacional y, con los escasos recursos con los que contamos, venimos realizando obras y atendiendo distintas demandas”, sostuvo.

Acompañaron tamvién al Jefe Comunal el Secretario General, Gustavo Masci; la Directora de Obras y Servicios Públicos, Yesica Larribité; y la Directora del Presupuesto Participativo, Gloria Nievas.