Stellantis frenará su producción por cuatro semanas y la incertidumbre aumenta

La planta que la empresa posee en El Palomar, donde produce los automóviles Peugeot 208 y 2008, tendrá dos paradas programadas en los próximos meses para regular el stock. Mientras crece la preocupación entre los trabajadores por una posible reducción de los puestos de trabajo.
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