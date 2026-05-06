Alerta en la Provincia por lluvias y vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, vientos y Zonda que alcanzan a catorce provincias. Se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Además, el ente anunció la llegada de una nueva ciclogénesis, que afectará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e inaugurará una serie de jornadas en las que se esperan lluvias abundantes, vientos fuertes y un brusco descenso de la temperatura.

El alerta naranja por tormentas rige para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el este de La Pampa. Esas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Fuente: https://dib.com.ar