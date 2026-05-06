Fútbol de Chacabuco: La Sub 23 está disputando la liguilla

Durante el fin de semana pasado comenzó a disputarse la liguilla del torneo Sub-23 que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco con los partidos de cuartos de final, donde está en juego la Copa Mauricio Paz.

La etapa clasificatoria fue ganada por Argentino, con lo que se aseguró una final en caso de no ganar la liguilla, y quedaron fuera de la misma los dos últimos: Huracán y Lion Football Club.

Este fin de semana se jugaron los siguientes partidos:

-Rivadavia como local cayó 2 a 0 ante Argentino. Los goles del azul fueron marcados por Santiago Sequeira y Valentín Forte, en contra de su propia valla. El árbitro de este cotejo fue Pablo Morales.

-9 de julio, como local, cayó ante Racing 3 a 0. Los goles para la «Academia» los marcaron Tobias Gorocito, Agustín Ciancio, y Sebastián García. Lautaro Martín fue el juez de este encuentro.

-Peña la 12 dio cuenta de San Miguel, también 3 a 0. El árbitro fue Franco Moreno.

-San Martín y River empataron 1 a 1. Juan Cruz Fittipaldi hizo el gol para San Martín, mientras que para River anotó Felipe Aluise. Lucas Demaro fue quien impartió justicia.

El próximo fin de semana se jugarán los partidos revanchas. En caso de que haya igualdad en el resultado global, habrá que definir los semifinalistas con tiros desde el punto penal.

Informe: Javier Galante