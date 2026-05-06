Rumbo a 2027: Alak y Pichetto analizaron la situación en el peronismo

El intendente de La Plata, Julio Alak, recibió este martes al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto en La Plata. También asistieron Emilio Monzó y Diego Bossio. La situación del peronismo de cara a las elecciones del año próximo fue el tema central del encuentro.
NOTA RECOMENDADA: https://www.diagonales.com/municipio/alak-y-pichetto-se-reunieron-en-la-plata-para-dialogar-sobre-la-situacion-en-el-peronismo_a69fa54f1fd0ce16cd3a8e1d3
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