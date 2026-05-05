El Municipio de Chacabuco hará la remodelación integral del CEF Nº 20 y la Plaza General Paz

Este martes, el Intendente Municipal, Darío Golía, firmó un convenio junto a la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, para llevar adelante una obra de remodelación integral de los playones del CEF Nº 20 y la Plaza General Paz.

La obra constará de la refacción de tres playones del CEF, además de la reparación total de la cancha de básquet, colocación y sustitución de luminarias y reemplazo de alambrado perimetral; así como también nuevas luminarias, refacción de Anfiteatro y obra de veredas sobre Avenida Vieytes en Plaza General Paz.

“Este es un proyecto integral que pensamos en etapas, en un trabajo articulado, por una obra de cuatro playones deportivos en este CEF, además de nuevas luminarias y también la iluminación de la Plaza General Paz y refacción en el Anfiteatro”, afirmó Golía, y añadió: “Queremos recuperar estos espacios para nuestros chicos, nuestros jóvenes, que hagan deportes, y para la familia. Es una obra importante, de 500 millones de pesos, en un esfuerzo muy grande entre Municipio y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una obra que va a quedar para todo el pueblo de Chacabuco”, destacando además el trabajo coordinado junto al Consejo Escolar y Jefatura Distrital de Educación.

Tras su alocución, el Intendente Golía junto al Presidente de la Cooperativa Eléctrica, Hernán Ibáñez; y el Secretario de la institución, Juan Manuel Golía, llevaron a cabo la firma del convenio para la realización de la obra.

Estuvieron presentes también la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo; el Director de Deportes, Jorge Giménez; la Presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola; la Jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo; y el Director del CEF Nº 20, Cristian Capodicasa.