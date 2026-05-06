Director de Chevron augura déficits globales de crudo en unas semanas

Carencias físicas de petróleo podrían surgir en diversas partes del mundo dentro de unas semanas debido al conflicto en Oriente Medio, que sigue paralizando el tránsito de combustibles desde el golfo Pérsico, advierte Mike Wirth, director ejecutivo del gigante petrolero Chevron.

Hablando durante la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles este lunes, el directivo indicó que «a medida que la gente observa la realidad de la escasez de suministros, ya no se trata solo de una cuestión de precio».

«En realidad, la cuestión es: ¿podremos conseguir combustible? Creo que, a lo largo de las próximas semanas, veremos cómo esos efectos comenzarán a extenderse por todo el sistema», afirmó a CNBC.

Wirth pronosticó la desaceleración de economías, primero, en Asia, la región más dependiente de del crudo del golfo Pérsico, y luego, Europa a medida que se reduzca la oferta. Aunque potencialmente menos afectado por ser exportador neto, los efectos se sentirían en EE.UU. también, según Wirth.

«Empezaremos a ver escasez física […] La demanda tendrá que adaptarse para ajustarse a la oferta […] Las economías tendrán que ralentizarse», señaló el director, citado por Reuters.

Admitió que el impacto del cierre del estrecho de Ormuz podría ser «tan grande como el de la década de 1970», aludiendo a las crisis de petróleo de 1973 y 1979 que hicieron disparar los precios y causaron déficit en EE.UU., Europa y Japón.

Fuente: https://actualidad.rt.com/