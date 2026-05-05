Chacabuco homenajeó a Haroldo Conti a 50 años de su desaparición

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, encabezó este martes el acto de homenaje a Haroldo Conti llevado adelante en Casa de la Cultura, a 50 años de su secuestro y desaparición en manos de la última dictadura cívico-militar. Allí, se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa y se dieron detalles de distintas actividades en reconocimiento al escritor chacabuquense.

“Primero quiero destacar la importancia de mantener viva la memoria. No hay que correr de eje lo que significa para todos los argentinos la dictadura militar, los desaparecidos, la memoria, la verdad y la justicia. Que hoy estemos honrando a Haroldo también tiene que ver con eso. Además, la importancia de recordar a nuestro vecino, a nuestro escritor, en su pensamiento, en su obra, para que muchos chacabuquenses y de otras ciudades puedan conocerlo”, manifestó Golía en su intervención.

Además, Mercedes Cuatrini, presidenta de la Asociación Amigos de Haroldo Conti, detalló actividades que se desarrollorán en los próximos días con motivo del mencionado aniversario. Entre ellas, además de la muestra fotográfica que se exhibe en la Casa de la Cultura (Moreno 178), el sábado 9 de mayo se realizará el recorrido peatonal “Caminos de Haroldo Conti”, partiendo a las 10:00 horas desde la Escuela Nº 12.

El sábado 16 de mayo, se realizará la jornada de “Caminos de Haroldo Conti hasta el Álamo Carolina”. A partir de 9:30 horas, se concentrará en el arco de Chacabuco, sobre Acceso Hipólito Yrigoyen, para llevar adelante la jornada de Cicloturismo. También, a las 10:00 horas, se partirá con combi de pasajeros a recorrer el tramo y llegar hasta el álamo. Para reservar lugar en las combis, los interesados podrán anotarse en el 2352 496674. Para el cicloturismo, las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 13.

El viernes 29 de mayo se llevará adelante el estreno del segundo capítulo de “Rapsodia Contiana”, documental realizado por los chacabuquenses Emiliano Torres y Julio Drueta. También habrá un concurso de cortometrajes sobre la vida y obra de Haroldo Conti.

Estuvieron también presentes en la jornada el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Secretario General, Gustavo Masci; la Subsecretaría de Cultura, Julieta Pederzoli; el Director de Deportes, Jorge Giménez; la Directora de Turismo, Andrea Ferreyra; y el Coordinador del Centro Deportivo Zona Oeste, Gonzalo Correas.