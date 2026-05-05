El Municipio de Chacabuco adquirió maquinaria para la lavandería del hospital Nuestra Señora del Carmen

El intendente municipal de Chacabuco, Darío Golía, firmó el contrato para la compra de dos lavadoras automáticas destinadas al servicio de lavandería del Hospital Municipal, por un monto total de $49.897.380, IVA incluido.

La incorporación de este nuevo equipamiento representa una mejora fundamental para el funcionamiento del servicio de lavandería del centro de salud, un área esencial para garantizar las condiciones de higiene y bioseguridad dentro del ámbito hospitalario.

Las nuevas unidades reemplazarán a las actualmente en funcionamiento, que ya cumplieron su vida útil tras años de servicio, permitiendo optimizar las tareas diarias y fortalecer una prestación clave para el normal funcionamiento del Hospital Municipal.

Esta inversión se concreta con recursos provenientes de la tasa de salud que aportan los vecinos del partido de Chacabuco, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la transparencia en la administración de los fondos públicos y con el fortalecimiento del sistema de salud local.