El fin de semana largo dejó consumos austeros y escapadas más cortas

Según el informe emitido este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo el movimiento de turistas fue moderado. Si bien se movilizó más de 1 millón de personas, el nivel de consumo fue austero y las estadías cortas.

NOTA RECOMENDADA:

https://dib.com.ar/economia/fin-semana-largo-nuevamente-consumo-austero-y-escapadas-mas-cortas-n52520