El Municipio de Chacabuco efectuó mejoras en la playa de estacionamiento de camiones

Durante el fin de semana, el área de Servicios Públicos de Chacabuco, a cargo de Raúl Sosa, llevó adelante trabajos de mejora en la playa de estacionamiento de camiones.

Las tareas realizadas incluyeron nivelación del terreno, movimiento de suelo y colocación de piedra en el sector donde estacionan las bateas.

El funcionario municipal explicó que estos trabajos de mejoramiento del suelo en el predio destinado al estacionamiento de camiones semirremolque con bateas tienen como objetivo optimizar la circulación, facilitando el ingreso y egreso de los vehículos en la playa.