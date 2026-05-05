El intendente de Chacabuco inauguró el barrio “Crucero ARA General Belgrano” en Rawson

Darío Golía encabezó este lunes, junto al delegado municipal de Rawson, Gustavo Millán, el acto de inauguración de un barrio en esa localidad con el nombre de “Crucero ARA General Belgrano”, mientras que su calle principal fue denominada “2 de Mayo”.

El acto contó con la presencia de vecinos, ex combatientes y autoridades, en una jornada cargada de emoción y memoria, en homenaje al histórico buque y a los 323 tripulantes que perdieron la vida en las frías aguas del Atlántico Sur.

Al abrir la cadena de alocuciones, el jefe comunal destacó el valor y la grandeza de Pedro Correa, ex combatiente y sobreviviente del Crucero General Belgrano, y de Carlos Daluisio, también sobreviviente, quien acompañó la jornada.

“Es un honor poder estar inaugurando este barrio que lleva el nombre del crucero, y que su calle principal recuerde la fecha de su hundimiento, manteniendo viva la memoria de los 323 tripulantes y de quienes quedaron en aquellas frías aguas del Atlántico Sur”, expresó Golía.

Por su parte, Pedro Correa agradeció las palabras del Intendente y la presencia de los vecinos que se acercaron para compartir este momento tan significativo.

Además, el barrio incorporó moderna iluminación LED y trabajos de mejorado con piedra en sus calles, consolidando infraestructura y mejores condiciones de vida para las familias del lugar.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Javier Estévez; los funcionarios de Servicios Públicos Raúl Sosa y David Bertarini; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Domínguez; y los ex combatientes Marcelo Aguirre, quien estuvo en el buque Cabo San Antonio y desembarcó en Malvinas; Rubén Matto, tripulante del portaaviones 25 de Mayo; Luis De Antoni, de Aviación Naval, quien desembarcó en Puerto Argentino; Jorge Cornejo, integrante de Cascos Azules; además de representantes de establecimientos educativos y Bomberos Voluntarios de la localidad.