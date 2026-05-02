Gran concurrencia de pescadores en las orillas de la Laguna de Gómez

El Parque Natural Laguna de Gómez volvió a ratificar estre viernes su vigencia como el destino predilecto de los juninenses y turistas de la Región

para las fechas de gran convocatoria. En el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador, el balneario se vio colmado de visitantes que, desde las primeras horas de la mañana, comenzaron a poblar los sectores de parrillas y las zonas de recreación.

El paisaje habitual de los viernes feriados se vio potenciado por una afluencia de público que recordó a las mejores jornadas de la temporada estival. La postal fue elocuente: familias enteras compartiendo el tradicional asado, grupos de jóvenes disfrutando del sol y una dinámica constante de actividades al aire libre que le devolvieron al parque su habitual fisonomía de celebración popular.

Las orillas, territorio de pescadores

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la intensa actividad en las orillas del espejo de agua. Los amantes de la pesca deportiva aprovecharon la ocasión para desplegar sus cañas a lo largo de toda la costa, transformando el perfil de la laguna en una hilera ininterrumpida de aficionados.

La presencia de pescadores no se limitó a los sectores tradicionales de costa, sino que también se registró un importante movimiento de embarcaciones que se internaron en el agua en busca del pejerrey, especie que sigue siendo el gran imán para el turismo cinegético. El movimiento en el espigón y en las bajadas de lanchas fue incesante, reflejando la importancia económica y recreativa que el recurso hídrico tiene para Junín.

El clima acompañó el deseo de los trabajadores de disfrutar de su día al aire libre. Más allá de la pesca, los senderos del Parque Natural fueron utilizados para caminatas, ciclismo y diversas propuestas deportivas que aprovecharon la infraestructura del predio.

Fuente: https://www.diariodemocracia.com/