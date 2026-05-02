Básquet: Porteño de Chacabuco perdió en tiempo suplementario por el Torneo Provincial

Este viernes, el Decano dejó pasar una gran posibilidad de afianzarse en el torneo Provincial de Clubes, ya que en el estadio Gigante del Centro, en Chacabuco, perdió, en tiempo suplementario, ante Colón de Chivilcoy 72 a 70, en un gran partido luego de haber empatado en 61 el tiempo reglamentario

11 a 9 fue la victoria en el suplementario para el equipo de Chivilcoy, que de esta manera da un importante paso en el campeonato. Emanuel Martínez Jahns, el jugador juninense que vino de refuerzo este año, y Tomás Palomero, con 15 y 12 tantos respectivamente, fueron puntales fundamentales, al igual que Santiago Giraudo, para sostener en partido a Porteño. Pero la figura excluyente del encuentro fue Herbel de Pietro, jugador veterano de Colón de Chivilcoy, que marcó 29 tantos y fue una pesadilla para la defensa de Porteño que no lo pudo controlar en ningún momento.

En el primer tiempo Porteño se había al descanso ido ganando por 33 a 32, pero los chivilcoyanos pudieron revertir esta situación para llegar al suplementario y ahí quedarse con este triunfo que lo acomoda en el campeonato.

Para el equipo que dirige Rodrigo Senra jugaron: Gino Ferraro, que convirtió 3 tantos, Tomás Palomero 12, Augusto Gennero 9, Emanuel Martínez Jahns 15, Agustín Acuña 10, Santiago Giraudo 13, Thiago Merlo 3, Martín Sekul 5, Agustín Sotarelli 10 y Tomás Garcia, que no convirtió.

Los partidos que completarán la fecha son: Los indios contra el 9 de julio; los dos equipos juninense estarán jugando este sábado en el gimnasio de Los Indios. El domingo, San Lorenzo de Chivilcoy va a recibir a San Martín, el equipo juninense. Queda libre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Las posiciones: A pesar de la derrota, Porteño todavía es líder, pero con un partido más. Tiene 6 puntos; Colón y 9 de julio 5; Gimnasia y San Lorenzo 4; San Martín y Los Indios 3.

En la próxima fecha, que será la quinta, Porteño viajará a Junín para enfrentar a San Martín.

Informe: Javier Galante / Foto: Diario Cuatro