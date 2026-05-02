Cayó la confianza del productor agropecuario y con ella las inversiones

La confianza de los productores agropecuarios argentinos mostró un fuerte ajuste en la medición de marzo-abril de 2026. Según el , elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice general retrocedió 16% frente al bimestre anterior, al pasar de 158 a 132 puntos.

El retroceso responde principalmente a tres factores determinantes: Ecuación de costos: El encarecimiento de los insumos en dólares frente a precios internacionales estancados comprimió los márgenes operativos; presión impositiva y cambiaria: La falta de señales claras sobre la reducción de retenciones y la brecha cambiaria desalientan la apuesta a largo plazo; riesgo financiero: Las tasas de interés para el financiamiento de maquinaria y capital de trabajo se perciben como un obstáculo para la expansión.

La caída marcó un cambio luego de los máximos alcanzados en noviembre de 2025, cuando el indicador había llegado a 159 puntos. Aunque el índice todavía se mantiene por encima de 100, nivel que refleja una percepción positiva, el retroceso exhibe un deterioro en el ánimo del sector.

El mayor golpe se observó en el Índice de Condiciones Presentes, que cayó 18%, de 138 a 108 puntos. Dentro de ese componente, la situación financiera actual retrocedió 21%, mientras que las expectativas de inversión en activos fijos bajaron 14%.

El informe señala que el conflicto en Medio Oriente impactó sobre el precio del petróleo, los fertilizantes, los fletes y otros insumos clave. Esa presión sobre los costos modificó las prioridades del productor, que hoy mira con más preocupación la rentabilidad esperada que el escenario político o macroeconómico.

De hecho, el aumento de los insumos en dólares fue señalado como el principal desafío para los próximos 12 meses por el 66% de los productores. Le siguieron el clima, con 35%, los precios de los granos, con 33%, y las altas tasas de interés en pesos, con 24%.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/