Rusia desarrolla un fármaco de terapia génica que ‘bloquea’ el envejecimiento

Científicos rusos planean desarrollar el primer fármaco de terapia génica del mundo capaz de bloquear el envejecimiento celular. Según explicó el viceministro de Ciencia y Educación Superior de Rusia, Denís Sekirinski, el medicamento actuará sobre el gen RAGE (Receptor para Productos Finales de Glicación Avanzada).

«El gen RAGE es un receptor cuya activación desencadena el envejecimiento celular, mientras que su bloqueo, por el contrario, puede prolongar la juventud de la célula», dijo.

Sekirinski señaló que, sobre este principio, los investigadores rusos se han propuesto «una ambiciosa tarea: desarrollar el primer fármaco de terapia génica del mundo dirigido específicamente a bloquear dicho receptor».

Agregó que esta línea de investigación se basa en tecnologías genéticas avanzadas y «representa una de las vías más prometedoras en la lucha contra el envejecimiento».

El desarrollo de este prometedor fármaco está siendo llevado a cabo por científicos rusos del Instituto de Biología del Envejecimiento y Medicina.

Fuente: https://actualidad.rt.com/